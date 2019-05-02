وظائف صحية شاغرة لدى برنامج الخدمات الصحية بالجبيل

2019-05-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بمحافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تغذية: درجة البكالوريوس في تخصص التغذية.

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. ممرض مسجل وحدة العناية المركزة (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

. أخصائي تخدير: درجة البكالوريوس في تخصص التخدير.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)