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2019-05-02 وظائف معيد للنساء في جامعة الملك سعود متابعات الخليج 365 - واس أعلنت جامعة الملك سعود عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للنساء بمرتبة “معيد” لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل بمعهد ريادة الأعمال بالجامعة.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبات في التقديم على الوظائف، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة بزيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة هنا؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 30 / 8 / 1440هـ ويستمر خمسة أيام.









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