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2019-05-01 7 وظائف شاغرة لدى شركة فنادق هيلتون في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر. وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مساعد رئيس المهندسين (جدة). . موظف خدمة الضيوف (جدة). . مدير المالية (الرياض). . مشرف صيانة (الخبر). Advertisements . مساعد التدريب (الرياض). . مشرف الإقامة (الرياض). . مدير المنتجع الصحي (الرياض). وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مايو 2019م. وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا).









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