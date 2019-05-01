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وظائف هندسية شاغرة في شركة نسما للاتصالات والتقنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، من حملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما للاتصالات والتقنية” في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس أمن أول: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
. مهندس أنظمة أول: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسوب.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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