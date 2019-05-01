- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 7 وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
7 وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.
وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. ممرض- طب الأطفال (الظهران).
. أخصائي طب الطوارئ (الأحساء).
. أخصائي الغدد الصماء (الظهران).
. منسق مشروع/ مدير التمريض- وحدة العمل والتسليم (الظهران).
. أخصائي طب العيون (الأحساء).
. ممرض- الطوارئ (الظهران).
. منسق مشروع/ مدير التمريض (الظهران).
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر 7 وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.