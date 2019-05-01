7 وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

2019-05-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممرض- طب الأطفال (الظهران).

. أخصائي طب الطوارئ (الأحساء).

. أخصائي الغدد الصماء (الظهران).

. منسق مشروع/ مدير التمريض- وحدة العمل والتسليم (الظهران).

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. أخصائي طب العيون (الأحساء).

. ممرض- الطوارئ (الظهران).

. منسق مشروع/ مدير التمريض (الظهران).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).