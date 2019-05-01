وظائف إدارية شاغرة للخريجين في الاتصالات السعودية

2019-05-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، ضمن برنامج حضانة المواهب، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل مبيعات تطوير أعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، والتسويق)، أو المجالات ذات الصلة.

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. محلل إدارة البائعين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية)، أو المجالات ذات الصلة.

. مطور حلول تقنية المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).