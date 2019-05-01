شكرا لقرائتكم وظائف بعدة مجالات في شركة ينبع أرامكو للتكرير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-01 وظائف بعدة مجالات في شركة ينبع أرامكو للتكرير متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس. Advertisements وأوضحت أن العمل بمقر الشركة بينبع، بالمسميات التالية (مُحلل المحاسبة، ومُحلل البرنامج والتخطيط، ومُستشار الأداء، ومُستشار العقود). وللتقديم على الوظائف المتاحة يرجى الدخول على الرابط الآتي من (هنــــــا ).









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف بعدة مجالات في شركة ينبع أرامكو للتكرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.