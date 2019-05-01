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وظائف هندسية شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفرع الجامعة في محافظة جدة.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس مشاريع: درجة البكالوريوس في المجال الهندسي.
. مساعد مهندس مشروع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، إدارة المشروعات).
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 شعبان 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 رمضان 1440هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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