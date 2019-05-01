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وظائف إدارية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. محقق الأمن- الأمن الصناعي: شهادة الدبلوم في مجال ذي الصلة.
. محلل ثاني مركز العمليات الأمنية: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.
. محلل ثاني مالي- إدارة القروض: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة، والهندسة، والاقتصاد)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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