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2019-05-01 8 وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير إدارة- حوسبة المستخدم النهائي (الرياض). . أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (الرياض). . سكرتير ثاني (الرياض). Advertisements . كبير اختصاصي الأشعة المقطعية (الرياض). . مساعد رعاية مرضى (عدد 3 وظائف/ الرياض). . مستشار تنفيذي (جدة). وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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