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وظائف شاغرة للخريجين والخريجات في شركة الملاحة الجوية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات من الخريجين، ضمن برنامج التدريب التعاوني، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:
. موظف العلاقات العامة (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (وسائل الإعلام، والعلاقات العامة).
. مصمم جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصص وسائل الإعلام.
. محلل إدارة المواهب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال).
. موظف تقنية المعلومات (عدد وظيفتين/ للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات.
وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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