وظائف إدارية شاغرة للجنسين في جامعة الإمام الإسلامية

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عن فتح باب التقديم على المسابقة الإدارية لوظائف الأمن والسلامة للرجال والنساء، من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة السادسة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس.

وقالت الجامعة إن ذلك وفق الشروط التالية:

. أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

. أن يكون المتقدم/ـة مكتمل الشروط للوظيفة المراد التقديم عليها.

. ألا يقل العمر عن (20) عاماً، ولا يزيد على (50) عاماً.

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. سلامة الحواس والقدرة على القيام بمهام الوظيفة.

. وضوح وإكمال المرفقات المطلوبة وتعبئة جميع الحقول.

. لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة.

. إرفاق وثيقة الفصل للعسكريين في حال وجود خدمة عسكرية سابقة.

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 1440/8/26هـ؛ ويستمر لمدة يومين، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)