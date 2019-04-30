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12 وظيفة شاغرة للجنسين في الهيئة العامة للمنافسة
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي قانوني (عدد وظيفتين).
. مسؤول المراجعة الداخلية.
. محلل أعمال.
. رئيس الوحدة- الأمن السيبراني.
. مطور برامج.
. مصمم جرافيك أول (عدد وظيفتين).
. سكرتير تنفيذي- مجلس الإدارة.
. أخصائي اقتصادي (عدد 3 وظائف).
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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