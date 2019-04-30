وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة ترغب في شغلها بالكوادر السعودية.

ودعت وزارة الدفاع الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، وممن تنطبق عليهم الشروط التقدم عليها إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected])، حيث إن آخر موعد للتقديم يوم الخميس 1440/08/27هـ الموافق 2019/05/02م.

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وكشفت الوزارة أن الوظائف المتاحة بمسمى مدير المكتب الاستراتيجي، بشرط أن يكون المتقدم لها حاصلا على درجة دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي أو في إدارة المشاريع مع إلمام تام بمنهجية إدارة المشاريع الصحية الكبرى والمشاريع ذات الأولوية.

وأوضحت أن الوظائف الأخرى بمسمى مدير الموارد البشرية، بشرط أن يكون حاصلا على ماجستير​ في الموارد البشرية أو في الإدارة العامة أو في إدارة الأعمال مع شهادة معتمدة في تخصص الموارد البشرية HRCI أو CIPD أو SHRM أو HRBP مع إلمام تام بالموارد البشرية في القطاع الصحي، موضحة أن مقر العمل سيكون في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض.

وعن الشروط العامة لشغل الوظائف قالت وزارة الدفاع إنه يجب أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية :