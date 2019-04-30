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وظائف بشركة الاتصالات السعودية في الرياض وتبوك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومدينة تبوك، بمسمى (مُصمم أول تقنية المعلومات والاتصالات، وأخصائي تنقيب البيانات، ومهندس أول عمليات الشبكات، ومشرف التخطيط المالي، ومحلل جودة أول، وأخصائي مخاطر، ومحلل أول الأعمال، وفني أول عمليات الشبكة، وأخصائي تطوير المنظمة)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُصمم أول تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Designer).
2- أخصائي تنقيب البيانات (Data Mining Specialist).
3- مهندس أول عمليات الشبكات (Senior Network Operations Engineer) (تبوك).
4- مشرف التخطيط المالي (Financial Planning Supervisor).
5- محلل جودة أول (Senior Quality Analyst).
6- أخصائي مخاطر (Risk Specialist).
7- محلل أول الأعمال (Senior Business Analyst).
8- فني أول عمليات الشبكة (Senior Network Operations Technician).
9- أخصائي تطوير المنظمة (Organization Development Specialist).
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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