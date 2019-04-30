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2019-04-30 وظائف إدارية بـ مجموعة البحري في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري) عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة بالرياض، للعمل بمسمى (أخصائي الزكاة والضرائب Zakat and Tax Specialist)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– أخصائي الزكاة والضرائب (Zakat and Tax Specialist). Advertisements الشروط:

1- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المحاسبة المالية أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال ذات صلة.

3- إجادة اللغة العربية والإنجليزية. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/04/30م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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