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وظائف إدارية بهيئة السوق المالية لحملة البكالوريوس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بمسمى (أخصائي – التنفيذ)، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (قانون أو شريعة أو إدارة أعمال أو المحاسبة أو الإدارة المالية) أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة بالرابط أدناه.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي – التنفيذ.
المهام والمسؤوليات:
1- دراسة وتنفيذ الطلبات الواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2- متابعة تنفيذ طلبات قضاة التنفيذ الواردة إلكترونياً.
3- دراسة الطلبات الواردة من الورثة أو وكلائهم في شأن الإفصاح عن الموجودات الاستثمارية العائدة للمتوفى، وتنفيذها في الوقت المناسب.
4- دراسة طلبات الواردة من الجهات القضائية، والعمل على تنفيذها.
5- التنسيق مع إدارات الهيئة المعنية بشأن تنفيذ القرارات.
6- المتابعة مع الأشخاص المرخص لهم في شأن طلبات الهيئة.
7- المشاركة في تمثيل الهيئة في اللجان والاجتماعات المتعلقة بأعمال الإدارة.
8- تحديد مجالات التحسين والتطوير في عمليات الإدارة.
9- المساهمة في تحديد ومعالجة ما قد تتعرض له سياسة الهيئة من المخاطر (الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية)، والرفع بشأنها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.
10- التعاون في إعداد التقارير المتعلقة بأعمال الإدارة.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (قانون أو شريعة أو إدارة أعمال أو المحاسبة أو الإدارة المالية) أو ما يعادلها.
3 – خبرة 5 سنوات لدرجة البكالوريوس أو 3 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في القانون أو المحاسبة أو المالية أو ما يعادله.
4- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
5- التفرغ التام.
6- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
7- اجتياز المقابلات الشخصية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا
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