وظائف إدارية بهيئة السوق المالية لحملة البكالوريوس

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بمسمى (أخصائي – التنفيذ)، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (قانون أو شريعة أو إدارة أعمال أو المحاسبة أو الإدارة المالية) أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة بالرابط أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي – التنفيذ.

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المهام والمسؤوليات:

1- دراسة وتنفيذ الطلبات الواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

2- متابعة تنفيذ طلبات قضاة التنفيذ الواردة إلكترونياً.

3- دراسة الطلبات الواردة من الورثة أو وكلائهم في شأن الإفصاح عن الموجودات الاستثمارية العائدة للمتوفى، وتنفيذها في الوقت المناسب.

4- دراسة طلبات الواردة من الجهات القضائية، والعمل على تنفيذها.

5- التنسيق مع إدارات الهيئة المعنية بشأن تنفيذ القرارات.

6- المتابعة مع الأشخاص المرخص لهم في شأن طلبات الهيئة.

7- المشاركة في تمثيل الهيئة في اللجان والاجتماعات المتعلقة بأعمال الإدارة.

8- تحديد مجالات التحسين والتطوير في عمليات الإدارة.

9- المساهمة في تحديد ومعالجة ما قد تتعرض له سياسة الهيئة من المخاطر (الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية)، والرفع بشأنها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.

10- التعاون في إعداد التقارير المتعلقة بأعمال الإدارة.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (قانون أو شريعة أو إدارة أعمال أو المحاسبة أو الإدارة المالية) أو ما يعادلها.

3 – خبرة 5 سنوات لدرجة البكالوريوس أو 3 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في القانون أو المحاسبة أو المالية أو ما يعادله.

4- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

5- التفرغ التام.

6- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7- اجتياز المقابلات الشخصية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا