3 وظائف صحية شاغرة للجنسين في تخصصي الدمام

2019-04-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي مختبرات طبية: شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية.

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. أخصائي اجتماعي: شهادة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية، أو المجالات ذات الصلة.

. استشاري مساعد- الطب التلطيفي: شهادة البورد في تخصص الطب الباطني/ الطب التلطيفي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 29 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)