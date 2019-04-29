وظائف إدارية وفنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

2019-04-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة المشارق للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أمين مستودع: شهادة الثانوية العامة.

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. عامل: شهادة الثانوية العامة.

. فني ضغط منخفض: شهادة الدبلوم في تخصص التركيبات الكهربائية.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مايو 2019م.

وأشار البرنامج إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)