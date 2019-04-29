- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وفنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف إدارية وفنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة المشارق للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أمين مستودع: شهادة الثانوية العامة.
. عامل: شهادة الثانوية العامة.
. فني ضغط منخفض: شهادة الدبلوم في تخصص التركيبات الكهربائية.
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مايو 2019م.
وأشار البرنامج إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية وفنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.