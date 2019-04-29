- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للجنسين في بداية لتمويل المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف إدارية شاغرة للجنسين في بداية لتمويل المنازل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. مساعد إداري (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية.
. مدير التدقيق الداخلي (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، أو المالية).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يوليو 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية شاغرة للجنسين في بداية لتمويل المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.