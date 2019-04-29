وظائف إدارية شاغرة للجنسين في بداية لتمويل المنازل

2019-04-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد إداري (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية.

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. مدير التدقيق الداخلي (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، أو المالية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يوليو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)