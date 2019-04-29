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وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة في شركة نوماك
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في المدن التالية: “جدة، ورابغ، والشعيبة”.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مهندس مناوب- عمليات (رابغ).
. فني ميكانيكي (الشعيبة).
. فني أجهزة وتحكم (الشعيبة).
. مشغل محلي (الشعيبة).
. موظف مشتريات (رابغ).
. فني أجهزة وتحكم (رابغ).
. رئيس قسم- الأجهزة والتحكم (جدة).
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يونيو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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