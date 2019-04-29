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2019-04-29 8 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . ممرض الممارسة المتقدمة. . مساعد رئيس تمريض. . ممثل توظيف أول. . مساعد خدمات الطعام. Advertisements . استشاري مساعد، أمراض القلب. . مساعد استشاري, جراحة العظام. . استشاري علم أشعة البطن. . رئيس تمريض. وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يونيو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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