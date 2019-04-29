30 وظيفة شاغرة للجنسين لدى نسما القابضة في 5 مدن

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، وحائل، والمنطقة الشرقية، وصعبر”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق المشروع- استقبال تصريح العمل (الشرقية).

. مستشار أول وظيفي (جدة).

. موظف مبيعات (عدد وظيفتين/ جدة).

. مهندس اقترحات/ ميكانيكي (عدد وظيفتين/ جدة).

. مدير تقنية المعلومات (صعبر).

. مراقب التكاليف (عدد 8 وظائف/ عدة مدن).

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. تنفيذي مبيعات (جدة).

. محاسب (الرياض).

. مضيف جوي/ مقصورة (للرجال/ حائل).

. مضيف جوي/ مقصورة (عدد 10 وظائف للنساء/ حائل).

. المدير الثاني/ مسؤول العلاقات العامة (الخبر).

. منسق تقنية المعلومات (جدة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يونيو 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)