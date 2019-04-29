مزايا وبدلات.. شركة الشايع الدولية تعلن توفر وظائف نسائية

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية توفر وظائف نسائية شاغرة في مجال إدارة المعارض، للعمل بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُمثلة مبيعات، ومساعدة مديرة معرض، ومديرة معرض)، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُمثلة مبيعات.

2- مساعدة مديرة معرض.

3- مديرة معرض.

المميزات:

• راتب أساسي + بدل سكن + بدل نقل (تحدد بعد المقابلة)

• عمولات ربع سنوية (حسب سياسة الشركة).

• عمولات سنوية (حسب سياسة الشركة).

• تأمين طبي للموظفة.

• دورات تدريبية وتطويرية.

• زيادات سنوية بناءً على تقييم الأداء.

• بطاقة تخفيض على جميع العلامات التجارية التابعة للشركة.

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الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن يكون عُمر المتقدمة ما بين 20 إلى 37 سنة.

3- لابد من وجود خبرة في مجال المعارض والأسواق.

4- لغة انجليزية ممتازة كتابةً وتحدثاً لوظائف المدراء.

ملاحظة هامة:

– لن ننظر إلى أي سيرة ذاتية لم تتوافر فيها الشروط المعلن عنها.

– الوظائف فقط في مدينة الرياض.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/29م.

طريقة التقديم:

– الرجاء إرسال السيرة الذاتية والخبرات على البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة المراد التقدم إليها في عنوان البريد):

[email protected]