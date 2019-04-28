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5 وظائف شاغرة في شركة سيمينس بالرياض والدمام
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير مشروع أول (الدمام).
. مدير- المشاريع الخاصة (الدمام).
. موظف مشتريات (للسعوديين/ الدمام).
. مدير المشروع- الضواغط والنفط والغاز (الدمام).
. رئيس الأنظمة النقدية (الرياض).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 إبريل 2019م.
وبينت شركة سيمينس أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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