وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية

2019-04-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل البنية التحتية والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، وشبكات تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

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. رئيس قسم أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)