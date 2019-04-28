3 وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة كاوست

2019-04-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الأنظمة والبيانات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصص علوم الحاسب الآلي.

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. مدير أول ما بعد الجائزة- مكتب الأبحاث: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

. أخصائي تدريب الطلاب: درجة الماجستير في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)