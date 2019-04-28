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وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي بالرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي لتصنيع منتجات الألبان والمواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير مجموعة المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والإدارة).
. محلل دعم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.
وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أبريل 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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