10 وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019-04-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري جراحة- طب العيون.

. استشاري مساعد جراحة- طب العيون.

. استشاري طب الأطفال- أمراض الجهاز الهضمي.

. استشاري مساعد- طب الأطفال.

. أخصائي ثالث علم الأجنة.

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. أخصائي ثالث الموجات فوق الصوتية.

. أخصائي ثاني الأشعة التشخيصية.

. صيدلي أول.

. أخصائي ثالث الأشعة التشخيصية.

. فني ثاني الأشعة التشخيصية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)