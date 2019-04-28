4 وظائف شاغرة للسعوديين في شركة نسما للشحن

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (4) وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “حارس أمن”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نما للشحن” في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

Advertisements

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يونيو 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)