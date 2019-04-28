جامعة جازان تفتح باب القبول لبرامج الماجستير والدبلوم العالي

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان عن موعد بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا المتاحة لدرجة (الماجستير)، والدبلوم العالي، للعام الجامعي القادم 1441/1440هـ للطلاب والطالبات، اعتباراً من اليوم الأحد إلى يوم السبت الموافق 1440/08/29هـ.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور علي بن حسين صميلي أن البرامج المقدمة هذا العام تشهد نقلة نوعية في العديد من التخصصات التي يتم القبول فيها للمرة الأولى ومن ذلك الماجستير في تخصص علم نفس الإدمان الذي يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة والعالم العربي، وتم تصنيفه من قِبَل وزارة الخدمة المدنية والذي تتم الدراسة فيه بمسار المقررات والمشروع البحثي.

وأشار الدكتور الصميلي إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال الوقاية والتوعية من الإدمان وكذلك العلاج والتأهيل السلوكي القادرة على التعامل مع حالات الإدمان المتعددة.

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وأضاف أن كلية التربية تقدم برامج أخرى هذا العام، وهي ماجستير التربية البدنية، وماجستير تقنيات التعليم، وماجستير علم نفس الإدمان، والدبلوم العالي في الإرشاد الأسري.

وبين صميلي أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية تقدم أيضاً للمرة الأولى هذا العام برنامج الماجستير في اللغة الإنجليزية تخصص اللغويات بمسار المقررات والرسالة العلمية، والماجستير في اللغويات مسار المقررات والمشروع البحثي، كما تقدم كلية الشريعة والقانون الماجستير في التفسير وعلوم القرآن مسار المقررات والرسالة العلمية إضافة إلى الماجستير في الفقه مسار المقررات والرسالة العلمية.

وأكد الدكتور الصميلي أن استقبال الطلبات سيتم آلياً من خلال بوابة القبول الإلكترونية للدراسات العليا، مضيفاً أنه يمكن الدخول لموقع عمادة الدراسات العليا ومعرفة البرامج المتاحة والحصول على المعلومات وشروط القبول وقائمة المستندات المطلوبة على الرابط: (هنا)