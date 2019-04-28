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23 وظيفة شاغرة للخريجين في الاتصالات السعودية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة للخريجين، ضمن برنامج حضانة المواهب، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدة تخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. محلل مبيعات.
. محلل تسويق.
. محلل المشروع الفني.
. فني عمليات الشبكات.
. مطور تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات.
. محلل تعدين البيانات.
. محلل عمليات تقنية المعلومات.
. محلل جودة.
. محلل موارد بشرية.
. محلل أعمال.
. محلل المخاطر.
. محلل التخطيط والأداء.
. محلل التخطيط ودعم الجودة.
. مساعد إدارة المباني.
. محلل الميزانية.
. محلل الشؤون التنظيمية.
. محلل حوكمة.
. محلل دعم تقنية المعلومات.
. محلل التدقيق الداخلي.
. محلل المحاسبة.
. محلل الخزينة.
. محلل المشتريات.
. محلل التخطيط المالي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أبريل 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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