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وظائف إدارية شاغرة لدى جمعية مطورون بجازان
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جمعية تطوير المؤسسات الخيرية بمنطقة جازان “جمعية مطورون”- عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:
. مدير تنفيذي:
– أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس فأعلى، الأولوية للمؤهل الأعلى.
– أن يكون سبق له إدارة جمعية أهلية.
– أن تكون لديه خبرة وممارسة في العمل الخيري لا تقل عن 5 سنوات.
. محاسب مالي:
– أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة (كلية المجتمع أو الكلية التقنية).
– الأولوية لمن له خبرة عمل سابقة.
وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن المقيمين بمنطقة جازان.
. أن يكون متفرغا وغير مرتبط بعمل رسمي.
. أن يكون لديه معرفة بأساسيات الحاسب الآلي مع القدرة على استخدام تطبيقات أوفيس.
وأوضحت الجمعية أن على الراغبين تقديم ملفاتهم إلى الجمعية خلال الفترة من تاريخ 1440/08/23هـ إلى 1440/08/27هـ، أو إرسال نسخة من كافة المتطلبات مع كتابة مسمى الوظيفة في خانة العنوان على البريد الإلكتروني: ([email protected])، متضمنا المستندات التالية:
– صورة من الهوية الوطنية.
– صورة من المؤهلات العلمية.
– صور شهادة الدورات التدريبية وشهادات الخبرة.
– نسخة من السيرة الذاتية.
وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: (0173274934)- فاكس: (0173274800) .
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