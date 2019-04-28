وظائف إدارية شاغرة لدى جمعية مطورون بجازان

2019-04-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جمعية تطوير المؤسسات الخيرية بمنطقة جازان “جمعية مطورون”- عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

. مدير تنفيذي:

– أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس فأعلى، الأولوية للمؤهل الأعلى.

– أن يكون سبق له إدارة جمعية أهلية.

– أن تكون لديه خبرة وممارسة في العمل الخيري لا تقل عن 5 سنوات.

. محاسب مالي:

– أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة (كلية المجتمع أو الكلية التقنية).

– الأولوية لمن له خبرة عمل سابقة.

وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

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. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن المقيمين بمنطقة جازان.

. أن يكون متفرغا وغير مرتبط بعمل رسمي.

. أن يكون لديه معرفة بأساسيات الحاسب الآلي مع القدرة على استخدام تطبيقات أوفيس.

وأوضحت الجمعية أن على الراغبين تقديم ملفاتهم إلى الجمعية خلال الفترة من تاريخ 1440/08/23هـ إلى 1440/08/27هـ، أو إرسال نسخة من كافة المتطلبات مع كتابة مسمى الوظيفة في خانة العنوان على البريد الإلكتروني: ([email protected])، متضمنا المستندات التالية:

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من المؤهلات العلمية.

– صور شهادة الدورات التدريبية وشهادات الخبرة.

– نسخة من السيرة الذاتية.

وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: (0173274934)- فاكس: (0173274800) .