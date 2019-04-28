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2019-04-28 وظائف إدارية شاغرة في جمعية البر الخيرية بذهبان متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جمعية البر الخيرية بذهبان مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (509) توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالجمعية بمسمى (محاسب). واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه. Advertisements المسمى الوظيفي:

– محاسب. الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة الدبلوم فما فوق في تخصص المحاسبة.

3- توفر خبرة لا تقل عن سنة.

4- إجادة التعامل مع البرامج المحاسبية.

5- إمكانية التواصل وتحمل الضغوط. طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]









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