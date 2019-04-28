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2019-04-28 بي أيه إي سيستمز توفر وظائف إدارية وتقنية في 3 مدن متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة بي أيه إي سيستمز (BAE Systems) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية بالرياض وتبوك والظهران، للعمل بالمسميات التالية (مبرمج نظم الإمداد، ومدير تطوير سلسلة التوريد، وأخصائي تدريب، ومدير نظم التدريب، ومسؤول مشتريات أول)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. Advertisements الوظائف:

1- مبرمج نظم الإمداد (Supply Systems Programmer) (الرياض).

2- مدير تطوير سلسلة التوريد (Supply Chain Capability Development Manager) (الرياض).

3- أخصائي تدريب (Training Specialist) (الرياض).

4- مدير نظم التدريب (Training Systems Administrator) (الظهران).

5- مسؤول مشتريات أول (Senior Procurement Officer) (تبوك). طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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