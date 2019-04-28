تعليم الطائف يعلن توفر 66 وظيفة شاغرة للجنسين على بند الأجور

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف توفر 60 وظيفة (حارس مع زوجاتهم)، وترغب في التعيين عليها لمدارس البنات، وحاجتها لعدد 6 وظائف (سائقين) على بند الأجور عن طريق المفاضلة، واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- حارس مع زوجاتهم (عدد 60 وظيفة).

2- سائقين (عدد 6 وظائف).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة ولا يزيد عن 45 سنة بالنسبة لوظائف الحراس، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة بالنسبة لوظائف السائقين.

3- أن يكون متزوجاً وذلك بالنسبة للمتقدمين على وظائف الحراس.

4- أن لا يكون متقاعداً مدنياً أو عسكرياً مع إحضار مشهد من الأحوال المدنية يثبت ذلك بعد الترشيح للوظيفة.

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5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وليس عليه سوابق لدى الجهات الأمنية.

6- أن يكون حاصلاً على شهادة الابتدائية كحد أدنى.

7- أن يكون لائقاً صحياً وأن يجتاز الكشف الطبي.

8- الالتزام بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.

9- الالتزام بتعبئة جميع البيانات الموجودة في الرابط الموضح أدناه.

10- أن يكون المتقدم مسجلاً بموقع وزارة الخدمة المدنية (برنامج ساعد).

11- بالنسبة للمتقدمين على وظائف (سائق) يجب أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1440/08/23هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1440/08/27هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا