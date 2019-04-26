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2019-04-26 10 وظائف شاغرة لدى شركة فنادق هيلتون في 4 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والظهران. وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مضيف المنطقة العامة (الرياض). . مسؤول خدمات العلاجات والتدليك (الرياض). . حارس الإنقاذ (الرياض). . كاتب/ ممثل الموارد البشرية (مكة المكرمة). . كاتب/ موظف استقبال- إدارة البضائع والتسليمات (مكة المكرمة). Advertisements . رئيس المحاسبة/ المراقب المالي (مكة المكرمة). . طاهي/ شيف معجنات (جدة). . مدير الخدمات والضيافة (مكة المكرمة). . قائد مناوب- السلامة (مكة المكرمة). . مساعد مدير التدبير المنزلي (الظهران). وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل 2019م. وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا)









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