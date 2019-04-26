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2019-04-25 12 وظيفة صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . اختصاصي- التصوير بالرنين المغناطيسي (الرياض). . كاتب (الرياض). . مدرب سريري (الرياض). . مدير إدارة العلاج الإشعاعي (الرياض). . مساعد رئيس تمريض (الرياض). . فني الحالات الطارئة (الرياض). Advertisements . مساعد خدمات الطعام (الرياض). . صيدلاني ثان (الرياض). . محلل تقارير (الرياض). . مشرف قسم خدمات الطعام (الرياض). . أخصائي تصوير الأشعة الصوتي (الرياض). . ممرض أول (جدة). وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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