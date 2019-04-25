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وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول لخريجي الجامعات عبر هذا الرابط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل لعام (١٤٤٠ هـ) للخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي: “يسر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لعام ( ١٤٤٠ هـ ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة ( البكالوريوس ) للالتحـــاق بالخدمة العسـكرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٨/٣٠ هــ.
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