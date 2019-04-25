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وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول لخريجي الجامعات عبر هذا الرابط

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2019-04-25

وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول لخريجي الجامعات عبر هذا الرابط

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل لعام (١٤٤٠ هـ) للخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي: “يسر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لعام ( ١٤٤٠ هـ ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة ( البكالوريوس ) للالتحـــاق بالخدمة العسـكرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٨/٣٠ هــ.

ودعت وزارة الدفاع الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد) (هنا الرابط) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.




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