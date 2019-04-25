4 وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة العامة)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

. صيدلي ثاني إكلينيكي: درجة الماجستير في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

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. أخصائي ثاني تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة العامة)، أو في أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

. أخصائي ثاني مكافحة العدوى: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو غيرها من العلوم الصحية ذات الصلة، أو شهادة الدبلوم في تخصص مكافحة العدوى.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).