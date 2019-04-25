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وظائف إدارية شاغرة في شركة ابن زقر بجدة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة ابن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أمين صندوق: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية).
. مشرف الضرائب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يونيو 2019م.
ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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