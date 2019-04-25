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2019-04-25 وظائف تعليمية للنساء في جدة.. هنا رابط التقديم متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت مدارس دار الفرسان بمحافظة جدة، عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للنساء السعوديات فقط. وأوضحت مدارس الفرسان، أن العمل بالمسميات التالية: – معلمات رياض أطفال – معلمات صفوف أولية – معلمة لغة عربية – معلمة تربية دينية Advertisements – معلمة رياضيات – معلمة حاسب آلي – معلمة تربية بدنية – مدربة سباحة – معلمة تربية فنية – معلمات لغة إنجليزية. ويمكن للراغبات في التقديم على الوظائف، إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: (هنـا).









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