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وظيفة شاغرة في مركز التواصل بجامعة المؤسس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز التواصل والمعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى “مشغل أجهزة مكتبية” على بند الأجور فئة (ج)- ذات الرقم (56)، ويرغب المركز إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقاً للشروط التالية:
. أن يكون سعودي الجنسية.
. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
. أن يكون لائقاً طبياً.
. أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة كحد أعلى والابتدائية كحد أدنى.
. أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.
وأوضح المركز أن التقديم عليها سوف ويبدأ من تاريخ 1440/8/23هـ وحتى 1440/8/27هـ، إلكترونياً عبر الرابط التالي: (هنا)،
وللتقديم الدخول على الرابط واتباع الخطوات التالية:
– اختيار خدمة تذكرة جديدة.
– اختيار خدمة استفسار.
– اختيار خدمة التعليم الجامعي.
– إجراء عملية تسجيل الدخول.
– استكمال البيانات الأساسية (الموجودة في الاستمارة الإلكترونية).
– اختيار جامعة الملك عبدالعزيز من قائمة الجامعات الإلكترونية.
– اختيار خدمة التوظيف من قائمة الخدمات الإلكترونية.
– إرفاق الهوية والسيرة الذاتية والشهادات في خانة المرفقات.
– مراجعة الطلب وإرساله.
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