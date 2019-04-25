وظيفة شاغرة في مركز التواصل بجامعة المؤسس

2019-04-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز التواصل والمعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى “مشغل أجهزة مكتبية” على بند الأجور فئة (ج)- ذات الرقم (56)، ويرغب المركز إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقاً للشروط التالية:

. أن يكون سعودي الجنسية.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

. أن يكون لائقاً طبياً.

. أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة كحد أعلى والابتدائية كحد أدنى.

. أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

وأوضح المركز أن التقديم عليها سوف ويبدأ من تاريخ 1440/8/23هـ وحتى 1440/8/27هـ، إلكترونياً عبر الرابط التالي: (هنا)،

وللتقديم الدخول على الرابط واتباع الخطوات التالية:

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– اختيار خدمة تذكرة جديدة.

– اختيار خدمة استفسار.

– اختيار خدمة التعليم الجامعي.

– إجراء عملية تسجيل الدخول.

– استكمال البيانات الأساسية (الموجودة في الاستمارة الإلكترونية).

– اختيار جامعة الملك عبدالعزيز من قائمة الجامعات الإلكترونية.

– اختيار خدمة التوظيف من قائمة الخدمات الإلكترونية.

– إرفاق الهوية والسيرة الذاتية والشهادات في خانة المرفقات.

– مراجعة الطلب وإرساله.