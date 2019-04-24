رابط التقديم على وظائف قيادية وإدارية في البنك الإسلامي للتنمية

2019-04-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرز البنك الإسلامي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير- قانوني: درجة الماجستير فأعلى في تخصص القانون.

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. مدير- تطوير وحلول البرمجيات والتطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

. أخصائي أول إدارة المخاطر- التشغيلية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة المخاطر، الرياضيات، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت إدارة البنك الإسلامي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم متاح حتى تاريخ 14 مايو 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من خلال الرابط التالي: (هنا).