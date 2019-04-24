- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رابط التقديم على وظائف قيادية وإدارية في البنك الإسلامي للتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رابط التقديم على وظائف قيادية وإدارية في البنك الإسلامي للتنمية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرز البنك الإسلامي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير- قانوني: درجة الماجستير فأعلى في تخصص القانون.
. مدير- تطوير وحلول البرمجيات والتطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
. أخصائي أول إدارة المخاطر- التشغيلية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة المخاطر، الرياضيات، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.
وأوضحت إدارة البنك الإسلامي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم متاح حتى تاريخ 14 مايو 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من خلال الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف قيادية وإدارية في البنك الإسلامي للتنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.