وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية.. هنا رابط التقديم

2019-04-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تطوير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

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. قائد فريق التطوير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 إبريل 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).