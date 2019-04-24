2019-04-24

مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة في بالرياض

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي رقمي: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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. مشرف- إدارة الأداء: درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية.

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).