وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

2019-04-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي وظيفي- تخطيط الموارد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، وعلوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

. مهندس أول صيانة- ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

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. مستشار قانوني: درجة الدكتوراه في تخصص الفقه، أو أي مجال ذي الصلة.

. مهندس أول صيانة- الآلات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الآلات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 إبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).