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2019-04-24 16 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في شركة الملاحة الجوية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، ضمن برنامج التدريب التعاوني، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة. وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية: . موظف التدقيق الداخلي- إدارة الأعمال، والمحاسية. . مسؤول المخاطر- إدارة المخاطر. . محلل الأمن السيبراني- تقنية المعلومات، أو علوم الكمبيوتر، أو أمن المعلومات (عدد 3 وظائف). . مهندس صناعي- الهندسة الصناعية (عدد وظيفتين). Advertisements . مطور تطبيقات الأمن السيبراني- علوم الحاسب، أو أمن معلومات. . أخصائي مرافق- الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية (عدد وظيفتين). . مهندس إلكترونيات- إلكترونيات (عدد 3 وظائف). . محلل الموارد البشرية- الموارد البشرية، والهندسة الصناعية (عدد 3 وظائف). وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مايو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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