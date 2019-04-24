وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية بالمدينة المنورة

2019-04-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنطقة المدينة المنورة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. سائق بساحة المطار.

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. مشغل معدات أرضية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مايو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).