شكرا لقرائتكم وظائف قيادية وإدارية شاغرة لدى زين للاتصالات في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-24 وظائف قيادية وإدارية شاغرة لدى زين للاتصالات في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، وخميس مشيط. وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . تنفيذي الغربية- المبيعات المباشرة وكبار الشخصيات (جدة). . مدير عام الشؤون الحكومية (الرياض). . أخصائي أول تخطيط السوق والأداء (الرياض). . أخصائي الاتصالات (الرياض). Advertisements . أخصائي أول اكتساب المواهب (الرياض). . موظف مركز الاتصال (الرياض). . مستشار المنتجات وخدمة العملاء (خميس مشيط). . قائد التشغيل الداخلي والرعاية الاجتماعية (جدة). . مدير عام مبيعات المنطقة الجنوبية (خميس مشيط). وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مايو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف قيادية وإدارية شاغرة لدى زين للاتصالات في 3 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.